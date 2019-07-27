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Опозиціонера Яшина затримали у Москві, квартиру обшукали

Субота, 27 липня 2019, 09:01

Опозиціонера Іллю Яшина, незалежного кандидата у депутати Мосміськдуми, затримали після нічних обшуків в його квартирі.

Про це сам Яшин повідомив в ніч на 27 липня на своїй сторінці у Facebook.

Також він повідомив, що після обшуку його допитали просто у квартирі, після чого посадили в автозак і доставили у відділ поліції м.Троїцьк. 

"Припускаю, що тут, подалі від центру Москви, мене відправлять під адміністративний арешт", - додав Яшин.

Раніше незалежний кандидат у Мосміськдуму анонсував на 27 липня зустріч з виборцями біля мерії Москви на вул.Тверській, 13.

Соратники Яшина припускають, що судити опозиціонера будуть за ст.20.2 КоАП РФ "Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування", за участь у зустрічі з виборцями 14 липня біля будівлі мерії Москви, в результаті чого можливий арешт до 10 діб.

Вранці 27 липня обшуки також провели в іншого кандидата у депутати Мосміськдуми, Юлії Галяміної, раніше слідчі заходи пройшли у її передвиборчому штабі.

Також поліція прийшла з обшуком до Кіри Ярмиш - прес-секретарю Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, затриманого раніше на пробіжці і заарештованого на 30 діб, а також до співробітника Фонду Руслана Шаведдінова.

За повідомленням "Нової газети", вранці у суботу силовики почали обшук у муніципального депутата округу Філевський парк Вадима Коровіна.

Нагадаємо,

  • Вибори до Московської міської думи відбудуться в єдиний день голосування 8 вересня 2019 року, обиратимуть 45 депутатів в 45 одномандатних округах, депутати обираються терміном на 5 років до 2024 року.
  • У Москві вимагають допустити до міських виборів незалежних кандидатів, 20 липня у столиці РФ пройшов багатотисячний мітинг "За допуск на вибори".  Аналогічну акцію незалежні кандидати анонсували на 27 липня.
  • У мерії Москви назвали акцію неузгодженою, заявивши, що вона носять явно незаконний і провокаційний характер і заявили, що на планованому мітингу будуть шукати тих, хто ухиляється - молодих людей, які ухиляються від військової служби.
  • 24 липня поліція провела обшуки у кандидата в Мосміськдуму Дмитра Гудкова. 
  • Також поліція обшукала і затримала для допиту директора ФБК Івана Жданова, муніципального депутата району Мітіно Миколу Баландіна і кандидата у Мосміськдуму Олександра Соловйова. Ще двох кандидатів - Юлію Галяміну і Любов Соболь - викликали на допит. Про виклик на допит також повідомив батько Дмитра Гудкова, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.

Українська правда

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Теми: Росіяопозиціявибори
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