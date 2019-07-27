Обшуки та затримання у Білій Церкві: у поліції розповіли деталі

Джерело: Відділ комунікації поліції у Київській області, Hromadske

За фактом проведення обшуків та затримань у м.Біла Церква затримано близько 10 осіб, відкрито кримінальні провадження за ст. 189 та ст. 255 КК ("вимагання" та "створення злочинної організації" відповідно).

Деталі: Як заявили у поліції Київщини, відповідно до кримінальних проваджень, у місті проводяться заходи з затримання, знешкодження та ліквідації злочинних трьох угруповань, які діяли на території міста і займалися тиском на бізнес шляхом вимагання та побиття людей.

Пряма мова: "Під час обшуків у Білій Церкві вже затримали близько десятьох людей. У місті існувало щонайменше три злочинних угруповання. З підприємців вимагали гроші, били їх, знищували їхнє майно. Зараз обшуки тривають, після закінчення кількість затриманих може змінитися", - заявив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Після проведення обшуків, відповідного аналізу та затримання підозрюваних в порядку ст.208 КПК України керівник поліції області розповість деталі спецоперації 29 липня", - заявили в облуправлінні НП.

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