Обыски и задержания в Белой Церкви: в полиции рассказали детали

Источник: Отдел коммуникации полиции в Киевской области, Hromadske

По факту проведения обысков и задержаний в г.Белая Церковь задержаны около 10 человек, начаты уголовные производства по ст.189 и ст.255 УК ("вымогательство" и "создание преступной организации" соответственно).

Детали: Как заявили в полиции Киевщины, согласно уголовным производствам, в городе проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации трех преступных группировок, действовавших на территории города, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей.

Прямая речь: "Во время обысков в Белой Церкви уже задержали около десяти человек. В городе было по меньшей мере три преступных группировки. У предпринимателей требовали деньги, били их, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, после их окончания количество задержанных может измениться", - заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

"После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции области расскажет детали спецоперации 29 июля", - заявили в облуправлении НП.

Напомним,