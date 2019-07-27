Обыски и задержания в Белой Церкви: в полиции рассказали детали

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Суббота, 27 июля 2019, 14:21

Источник: Отдел коммуникации полиции в Киевской области, Hromadske

По факту проведения обысков и задержаний в г.Белая Церковь задержаны около 10 человек, начаты уголовные производства по ст.189 и ст.255 УК ("вымогательство" и "создание преступной организации" соответственно).

Детали: Как заявили в полиции Киевщины, согласно уголовным производствам, в городе проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации трех преступных группировок, действовавших на территории города, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей.

Прямая речь: "Во время обысков в Белой Церкви уже задержали около десяти человек. В городе было по меньшей мере три преступных группировки. У предпринимателей требовали деньги, били их, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, после их окончания количество задержанных может измениться", - заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

"После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции области расскажет детали спецоперации 29 июля", - заявили в облуправлении НП. 

 
 
 

Напомним,

  • 27 июля в полиции сообщили, что в Белой Церкви (Киевская область) осуществляют задержание членов преступной организации, одновременно проводя 50 обысков.
  • В Министерстве внутренних дел в свою очередь заявили, что речь идет о задержании преступников, требовавших деньги у жителей области с угрозой и применением насилия. 

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Темы: Белая Церковь полиция


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