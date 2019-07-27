Суд зупинив перехід військових на нове харчування, Міноборони оскаржить

Джерело: прес-служба Міністерства оборони

Міноборони оскаржить ухвалу Окружного адміністративного суду Києва щодо зупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин на нову систему харчування.

Пряма мова: "Міністерство оборони України обурене ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення дії наказу Міністерства оборони України "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році" №90 від 04.03.2019.

Реалізація зазначеної ухвали ставить під загрозу розвиток системи харчування військовослужбовців Збройних Сил України, яка була розроблена відповідно до стандартів НАТО та передових країн світу, а також направлена на якісне продовольче забезпечення українських військовослужбовців".

"Міністерство оборони України в установленому порядку оскаржить зазначену ухвалу та в подальшому відстоюватиме інтереси Збройних Сил у судових інстанціях".

Деталі: У Міноборони повідомили, що Збройні Сили України розпочали інтенсивний перехід на нову систему харчування за каталогом у 2018 році, що дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно покращити рівень та якість харчування військовослужбовців.

Станом на липень 2019 року 50% військовослужбовців ЗС України перейшли на нову систему харчування за каталогом. Планується до кінця 2019 року перевести 100% особового складу.