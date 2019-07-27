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Суд остановил переход военных на новое питание, Минобороны обжалует

Суббота, 27 июля 2019, 17:00

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Минобороны обжалует постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей на новую систему питания.

Прямая речь: "Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019.

Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена ​​на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих".

"Министерство обороны Украины в установленном порядке обжалует данное постановление и в дальнейшем будет отстаивать интересы Вооруженных Сил в судебных инстанциях".

Детали: В Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. Планируется до конца 2019 года перевести 100% личного состава.

Украинская правда

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Темы: МинобороныВооруженные силыеда
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