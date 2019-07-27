Шустер знову вестиме "Свободу слова"
Субота, 27 липня 2019, 20:07
Джерело: сайт телеканалу "Україна"
На каналі "Україна" у вересні стартує нове соціально-політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Пряма мова Савіка Шустера: Я повертаюся в нову Україну, країну, повну надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться у нашій студії. Я радий тому, що буду причетний до змін, які відбуваються в країні.
Деталі: Програма вийде в ефір 6 вересня 2019 року і виходитиме щоп'ятниці о 21:00.
Історія питання:
- Журналіст Савік Шустер 2005 року почав вести на телеканалі ICTV програму "Свобода слова". 2007 року Шустер перейшов на телеканал "Інтер", де очолив новий проект "Свобода Савіка Шустера". 2008 року Шустер перейшов на ТРК Україна із програмою "Шустер LIVE".
- З 2011 по 2013 роки програма "Шустер LIVE" виходила на телеканалі "Перший національний". Після цього, з 22 лютого 2013 року, на телеканалі "Інтер".
- 21 лютого 2014 року вийшов випуск програми "Шустер LIVE" на 5 каналі. Навесні 2014 року Шустер повернувся на "Перший національний" телеканал, однак восени програма була знята з ефіру.
- Потім програма транслювалася на каналах "24" та "112 Україна".
- У вересні 2015 року програма виходила на каналі "1+1", але 18 вересня її було знято з ефіру.
- Після цього Шустер працював на власному кабельному телеканалі "3S.tv", заснованому у співпраці з Павлом Єлізаровим. З 1 березня 2017 року телеканал "3S.tv" припинив діяльність у зв'язку з фінансовими проблемами.
Українська правда