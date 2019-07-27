Шустер знову вестиме "Свободу слова"

Джерело: сайт телеканалу "Україна"

На каналі "Україна" у вересні стартує нове соціально-політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Пряма мова Савіка Шустера: Я повертаюся в нову Україну, країну, повну надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться у нашій студії. Я радий тому, що буду причетний до змін, які відбуваються в країні.

Деталі: Програма вийде в ефір 6 вересня 2019 року і виходитиме щоп'ятниці о 21:00.

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