Шустер опять будет вести "Свободу слова"
Суббота, 27 июля 2019, 20:07
Источник: сайт телеканала "Украина"
На канале "Украина" в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Прямая речь Савика Шустера: Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране.
Детали: Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в 21:00.
История вопроса:
- Журналист Савик Шустер в 2005 году начал вести на телеканале ICTV программу "Свобода слова". В 2007 году Шустер перешел на телеканал "Интер", где возглавил новый проект "Свобода Савика Шустера". В 2008 году Шустер перешел на ТРК Украина с программой "Шустер LIVE".
- С 2011 по 2013 годы программа "Шустер LIVE" выходила на телеканале "Первый национальный". После этого, с 22 февраля 2013 года, на телеканале "Интер".
- 21 февраля 2014 года вышел выпуск программы "Шустер LIVE" на 5 канале. Весной 2014 года Шустер вернулся на "Первый национальный", однако осенью программа была снята с эфира.
- Затем программа транслировалась на каналах "24" и "112 Украина".
- В сентябре 2015 года программа выходила на канале "1+1", но 18 сентября ее сняли с эфира.
- После этого Шустер работал на собственном кабельном телеканале "3S.tv", основанном в сотрудничестве с Павлом Елизаровым. С 1 марта 2017 года телеканал "3S.tv" прекратил деятельность в связи с финансовыми проблемами.
Украинская правда