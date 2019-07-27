Шустер опять будет вести "Свободу слова"

Источник: сайт телеканала "Украина"

На канале "Украина" в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прямая речь Савика Шустера: Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране.

Детали: Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в 21:00.

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