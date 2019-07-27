Шустер опять будет вести "Свободу слова"

25260 просмотров
Суббота, 27 июля 2019, 20:07

Источник: сайт телеканала "Украина"

На канале "Украина" в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прямая речь Савика Шустера: Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране.

Детали: Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в 21:00.

История вопроса:

  • Журналист Савик Шустер в 2005 году начал вести на телеканале ICTV программу "Свобода слова". В 2007 году Шустер перешел на телеканал "Интер", где возглавил новый проект "Свобода Савика Шустера". В 2008 году Шустер перешел на ТРК Украина с программой "Шустер LIVE".
  • С 2011 по 2013 годы программа "Шустер LIVE" выходила на телеканале "Первый национальный". После этого, с 22 февраля 2013 года, на телеканале "Интер".
  • 21 февраля 2014 года вышел выпуск программы "Шустер LIVE" на 5 канале. Весной 2014 года Шустер вернулся на "Первый национальный", однако осенью программа была снята с эфира.
  • Затем программа транслировалась на каналах "24" и "112 Украина".
  • В сентябре 2015 года программа выходила на канале "1+1", но 18 сентября ее сняли с эфира.
  • После этого Шустер работал на собственном кабельном телеканале "3S.tv", основанном в сотрудничестве с Павлом Елизаровым. С 1 марта 2017 года телеканал "3S.tv" прекратил деятельность в связи с финансовыми проблемами.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Шустер телевидение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд защитил Шустера от ГФС 26 сентября 2017, 16:21
Шоу маст го он. Шустер в поисках "кошелька" 3 марта 2017, 15:27
Телеканал Шустера закрылся: ищут прозрачное финансирование 2 марта 2017, 16:54
Все новости
Главные новости
В Москве задержали более тысячи человек
ЦИК отменила пересчет голосов на округе, где выигрывает Балога
В "Слуге народа" рассказали, кто может заменить Супрун и Гриневич
Зеленский требует уволить начальника полиции Днепропетровщины
Все новости
success story

Интересные факты о современных самолетах

безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

мимими

Встречайте льва, который стал прототипом Симбы в фильме "Король-лев"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів