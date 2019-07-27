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Шустер опять будет вести "Свободу слова"

Суббота, 27 июля 2019, 20:07
Шустер опять будет вести Свободу слова

Источник: сайт телеканала "Украина"

На канале "Украина" в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прямая речь Савика Шустера: Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране.

Детали: Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в 21:00.

История вопроса:

  • Журналист Савик Шустер в 2005 году начал вести на телеканале ICTV программу "Свобода слова". В 2007 году Шустер перешел на телеканал "Интер", где возглавил новый проект "Свобода Савика Шустера". В 2008 году Шустер перешел на ТРК Украина с программой "Шустер LIVE".
  • С 2011 по 2013 годы программа "Шустер LIVE" выходила на телеканале "Первый национальный". После этого, с 22 февраля 2013 года, на телеканале "Интер".
  • 21 февраля 2014 года вышел выпуск программы "Шустер LIVE" на 5 канале. Весной 2014 года Шустер вернулся на "Первый национальный", однако осенью программа была снята с эфира.
  • Затем программа транслировалась на каналах "24" и "112 Украина".
  • В сентябре 2015 года программа выходила на канале "1+1", но 18 сентября ее сняли с эфира.
  • После этого Шустер работал на собственном кабельном телеканале "3S.tv", основанном в сотрудничестве с Павлом Елизаровым. С 1 марта 2017 года телеканал "3S.tv" прекратил деятельность в связи с финансовыми проблемами.

Украинская правда

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Темы: Шустертелевидение
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