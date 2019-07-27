В Москве задержали более тысячи человек

Более 1 тысячи человек были задержаны в субботу в Москве в ходе акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих

Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в ведомстве.

С площади продолжают выносить людей: как правило, четверо сотрудников грубо хватают человека за руки и ноги и несут лицом вниз, что со стороны напоминает пытку «ласточка»https://t.co/aP4VSBGjQ4 pic.twitter.com/Ra8CS8d6Pe — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Сообщается, что незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и Ивана Жданова задержали по второму разу за день.

Как пишет "Медуза", акция, которая была запланирована на Тверской улице у мэрии Москвы, быстро превратилась в шествие по соседним улицам и переулкам. В какой-то момент протестующие ненадолго перекрыли движение по Садовому.

Полиция и СК пришли с обысками в студию "Навальный Live". Ведущий трансляции Владимир Милов и несколько сотрудников "Навальный Live" задержаны.

Главного редактора "Дождя" Александру Перепелову вызвали в СК на допрос по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (она в статусе свидетеля). На сервер "Дождя" устроили DDoS-атаку.

Полиция блокировала людей, собравшихся на Трубной площади, и задержала большинство из них.

Винтилово в режиме онлайн pic.twitter.com/S4NgaQaTwb — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

"Журналисты рассказывали о грубом обращении сотрудников ОМОНа: они били по камерам и телефонам, выбивая технику из рук и нанося травмы. Днем ОМОН и Росгвардия также применяли дубинки против протестующих", - пишет "Медуза".

А вот как задерживали оператора Sota Vision, у которого было редакционное задание

Видео: Медиазонаhttps://t.co/uKnGrdbOS9 pic.twitter.com/3yD6gKdTEY — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Как пишет "Новая газета", задержаны также ряд журналистов, в частности корреспондент "Deutsche Welle" Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

Кажется, теперь всё. Один автозак стоит на углу, но людей уже нет.



Фото: Виктория Одиссонова / @novaya_gazeta pic.twitter.com/0agL8maEBV — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Фотокорреспондент "Новой газеты" Виктория Одиссонова сообщила, что омоновец сильно ударил по ее фотоаппарату и попал по лицу.

Напомним: