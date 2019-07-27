В Москве задержали более тысячи человек
Более 1 тысячи человек были задержаны в субботу в Москве в ходе акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих— Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019
Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF
"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в ведомстве.
С площади продолжают выносить людей: как правило, четверо сотрудников грубо хватают человека за руки и ноги и несут лицом вниз, что со стороны напоминает пытку «ласточка»https://t.co/aP4VSBGjQ4 pic.twitter.com/Ra8CS8d6Pe— Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019
Сообщается, что незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и Ивана Жданова задержали по второму разу за день.
Как пишет "Медуза", акция, которая была запланирована на Тверской улице у мэрии Москвы, быстро превратилась в шествие по соседним улицам и переулкам. В какой-то момент протестующие ненадолго перекрыли движение по Садовому.
Полиция и СК пришли с обысками в студию "Навальный Live". Ведущий трансляции Владимир Милов и несколько сотрудников "Навальный Live" задержаны.
Главного редактора "Дождя" Александру Перепелову вызвали в СК на допрос по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (она в статусе свидетеля). На сервер "Дождя" устроили DDoS-атаку.
Полиция блокировала людей, собравшихся на Трубной площади, и задержала большинство из них.
Винтилово в режиме онлайн pic.twitter.com/S4NgaQaTwb— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019
"Журналисты рассказывали о грубом обращении сотрудников ОМОНа: они били по камерам и телефонам, выбивая технику из рук и нанося травмы. Днем ОМОН и Росгвардия также применяли дубинки против протестующих", - пишет "Медуза".
А вот как задерживали оператора Sota Vision, у которого было редакционное задание— Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019
Видео: Медиазонаhttps://t.co/uKnGrdbOS9 pic.twitter.com/3yD6gKdTEY
Как пишет "Новая газета", задержаны также ряд журналистов, в частности корреспондент "Deutsche Welle" Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.
Кажется, теперь всё. Один автозак стоит на углу, но людей уже нет.— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019
Фото: Виктория Одиссонова / @novaya_gazeta pic.twitter.com/0agL8maEBV
Фотокорреспондент "Новой газеты" Виктория Одиссонова сообщила, что омоновец сильно ударил по ее фотоаппарату и попал по лицу.
Напомним:
- Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- С 14 июля в Москве проходят акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам.
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