В Москве задержали более тысячи человек

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Суббота, 27 июля 2019, 22:23
"Коммерсант"

Более 1 тысячи человек были задержаны в субботу в Москве в ходе акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и Ивана Жданова задержали по второму разу за день.

Как пишет "Медуза", акция, которая была запланирована на Тверской улице у мэрии Москвы, быстро превратилась в шествие по соседним улицам и переулкам. В какой-то момент протестующие ненадолго перекрыли движение по Садовому.

Полиция и СК пришли с обысками в студию "Навальный Live". Ведущий трансляции Владимир Милов и несколько сотрудников "Навальный Live" задержаны.

Главного редактора "Дождя" Александру Перепелову вызвали в СК на допрос по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (она в статусе свидетеля). На сервер "Дождя" устроили DDoS-атаку.

Полиция блокировала людей, собравшихся на Трубной площади, и задержала большинство из них.

"Журналисты рассказывали о грубом обращении сотрудников ОМОНа: они били по камерам и телефонам, выбивая технику из рук и нанося травмы. Днем ОМОН и Росгвардия также применяли дубинки против протестующих", - пишет "Медуза".

Как пишет "Новая газета", задержаны также ряд журналистов, в частности корреспондент "Deutsche Welle" Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

Фотокорреспондент "Новой газеты" Виктория Одиссонова сообщила, что омоновец сильно ударил по ее фотоаппарату и попал по лицу.

Напомним:

  • Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • С 14 июля в Москве проходят акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам.

Украинская правда

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Темы: Росcия акции


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