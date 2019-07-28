Гройсман ініціюватиме новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря

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Неділя, 28 липня 2019, 00:48

Конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря не виправдав очікувань в частині приходу на український ринок потужних гравців світового рівня, тож має бути оголошений новий конкурс.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - наголосив Гройсман.

Він пояснив, що Україна під час оголошення цього конкурсу розраховувала на участь у ньому світових лідерів рівня Shell чи Exxon.

"Для України це питання не тільки енергетичної незалежності, але й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму", - підкреслив прем'єр.

Нагадуємо:

  • Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.
  • Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.
  • Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.
  • Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.
  • Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.
  • 11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

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Теми: Чорне море газ Гройсман


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