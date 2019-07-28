Гройсман ,eltn инициировать новый конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря

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Воскресенье, 28 июля 2019, 00:48

Конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Ход конкурса и его результаты, определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков. Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - подчеркнул Гройсман.

Он пояснил, что Украина во время объявления этого конкурса рассчитывала на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon.

"Для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков в оккупированный Крыму", - подчеркнул премьер.

Напоминаем:

  • Конкурс на разработку нефтегазового участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.
  • Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.
  • Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.
  • Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.
  • Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.
  • 11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

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Темы: Черное море газ Гройсман


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