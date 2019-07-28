Гройсман ,eltn инициировать новый конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря

Конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Ход конкурса и его результаты, определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков. Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - подчеркнул Гройсман.

Он пояснил, что Украина во время объявления этого конкурса рассчитывала на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon.

"Для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков в оккупированный Крыму", - подчеркнул премьер.

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