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Поки в Москві били і затримували активістів, Путін опускався на дно

Неділя, 28 липня 2019, 01:54

На тлі протестів з масовими затриманнями в Москві президент Росії опустився на дно Фінської затоки, щоб оглянути підводний човен, що затонув в 1942 році.

Про це пише DW.

Путін разом з групою водолазів опустився в батискафі на дно Фінської затоки в районі острова Гогланд, щоб оглянути підводний човен Щ-308 "Сьомга", що затонув під час Другої світової війни. Глибина занурення становить 50 метрів.

У програмі заходу - установка на корпус судна меморіальної дошки з іменами членів екіпажу підводного човна і хвилина мовчання в пам'ять про них.

Підводний човен Щ-308 "Сьомга" в 1935 році був включений до складу Балтійського флоту. В кінці жовтня 1942 року від вибуху німецької міни загинули 40 членів екіпажу, що був на борту човна.

Нагадаємо:

  • В Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній і іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • Путін раніше вже занурювався під воду з батискафом - зокрема, в 2015 році на більш ніж 80-метрову глибину поблизу анексованого Росією українського півострова Крим.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяакціїПутін
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