Поки в Москві били і затримували активістів, Путін опускався на дно

На тлі протестів з масовими затриманнями в Москві президент Росії опустився на дно Фінської затоки, щоб оглянути підводний човен, що затонув в 1942 році.

Про це пише DW.

Путін разом з групою водолазів опустився в батискафі на дно Фінської затоки в районі острова Гогланд, щоб оглянути підводний човен Щ-308 "Сьомга", що затонув під час Другої світової війни. Глибина занурення становить 50 метрів.

У програмі заходу - установка на корпус судна меморіальної дошки з іменами членів екіпажу підводного човна і хвилина мовчання в пам'ять про них.

Підводний човен Щ-308 "Сьомга" в 1935 році був включений до складу Балтійського флоту. В кінці жовтня 1942 роки від вибуху німецької міни загинули 40 членів екіпажу, що був на борту човна.

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