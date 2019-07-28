Пока в Москве били и задерживали активистов, Путин опускался на дно

На фоне протестов с массовыми задержаниями в Москве президент России опустился на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.

Об этом пишет DW.

Путин вместе с группой водолазов опустился в батискафе на дно Финского залива в районе острова Гогланд, чтобы осмотреть подлодку Щ-308 "Семга", затонувшую во время Второй мировой войны. Глубина погружения составляет 50 метров.

В программе мероприятия - установка на корпус судна мемориальной доски с именами членов экипажа подлодки и минута молчания в память о них.

Подлодка Щ-308 "Семга" в 1935 году была включена в состав Балтийского флота. В конце октября 1942 года от взрыва немецкой мины погибли 40 членов находившегося на ее борту экипажа.

Напомним: