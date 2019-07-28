На окупованій частині Донеччини підірвався на міні тракторист

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Неділя, 28 липня 2019, 05:27

Чоловік дістав поранення внаслідок підриву на своєму тракторі, ймовірно, на протитанковій міні поблизу окупованого Нікішиного.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. 

26 липня медпрацівники лікарні в н.п. Єнакієве (непідконтрольний урядові) повідомили СММ, що 19 липня до них доправили чоловіка (30–39 років) з переломами правої ноги, які він отримав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни.

27 липня чоловік розповів спостерігачам телефоном, що у другій половині 19 липня він їхав на тракторі по ґрунтовій дорозі біля н. п. Нікішине (непідконтрольний урядові), коли почув гучний вибух.

"Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов постраждалого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве", - повідомили в Місії.

СММ додала, що 23 липня в будинку пораненого чоловіка в н. п. Ольховатка (непідконтрольний урядові) члени патруля зафіксували пошкоджені колеса та шасі трактора, за оцінкою, внаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62), а також бачили неподалік розібрані частини трактора. 

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Теми: ОРДЛО ОБСЄ


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