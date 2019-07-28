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На оккупированной части Донецкой области подорвался на мине тракторист

Воскресенье, 28 июля 2019, 05:27

Мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе, вероятно, на противотанковой мине вблизи оккупированного Никишина.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

26 июля медработники больницы в н.п. Енакиево (неподконтрольный правительству) сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины.

27 июля мужчина рассказал наблюдателям по телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге у н. п. Никишино (неподконтрольный правительству), когда услышал громкий взрыв.

"Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - сообщили в Миссии.

СММ добавила, что 23 июля в доме раненого мужчины в н. п. Ольховатка (неподконтрольный правительству) члены патруля зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мине (ТМ-62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.

Темы: ОРДЛООБСЕ
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