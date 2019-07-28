Війна на сході: Окупанти продовжують порушувати тишу, є поранений

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Неділя, 28 липня 2019, 07:28

Минулої доби російські окупаційнійні військові формування попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"27 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 28 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюють військові.

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Теми: ООС бойові дії


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