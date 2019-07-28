Война на востоке: Оккупанты продолжают нарушать тишину, есть раненый
За прошедшие сутки российские окупацийнийни военные формирования несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского из автоматического гранатомета.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток, 28 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.
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