Война на востоке: Оккупанты продолжают нарушать тишину, есть раненый

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Воскресенье, 28 июля 2019, 07:28

За прошедшие сутки российские окупацийнийни военные формирования несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского из автоматического гранатомета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 28 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.

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Темы: ООС боевые действия


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