BABYLON'13 виключив зі своїх лав майбутнього нардепа від "Слуги народу"

Джерело: сторінка #BABYLON'13 у Facebook.

Громадський рух кінодокументалістів #BABYLON'13 виключив зі своїх лав обраного на парламентських виборах кандидата від "Слуги народу" Святослава Юраша.

Пряма мова: "Останнім часом майбутній народний депутат партії "Слуга народу" Святослав Юраш публічно припускається одіозної риторики стосовно мовного закону України та реформ МОЗ України, що категорично не збігається з поглядами та цілями громадського руху кінодокументалістів #BABYLON'13".

Деталі: В організації зазначили, що оскільки #BABYLON'13 має горизонтальну структуру, і в ньому немає формального членства, "більшістю голосів учасників об'єднання Святослава Юраша було виключено з ком'юніті #BABYLON'13".

До посту #BABYLON'13 додав відео, де Юраш зазначає, зокрема: "Поняття "пряники" до процесу українізації – це щось краще, а "батоги" – це щось погане, тому що у них є наслідки, і з часом ми ці наслідки побачимо, якщо ми дозволимо цим батогам множитися щодо української мови в Україні".

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