#BABYLON'13 исключил из своих рядов будущего нардепа от "Слуги народа"
Источник: страница #BABYLON'13 в Facebook.
Общественное движение кинодокументалистов #BABYLON'13 исключило из своих рядов избранного на парламентских выборах кандидата от "Слуги народа" Святослава Юраша.
Прямая речь: "В последнее время будущий народный депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш публично допускает одиозную риторику относительно языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины, что категорически не совпадает со взглядами и целями общественного движения кинодокументалистов #BABYLON'13".
Детали: В организации отметили, что поскольку #BABYLON'13 имеет горизонтальную структуру, и в нем нет формального членства, "большинством голосов участников объединения Святослав Юраш был исключен из комьюнити #BABYLON'13".
К посту #BABYLON'13 добавил видео, где Юраш отмечает, в частности: "Понятие "пряники" в процессе украинизации - это что-то лучшее, а "кнуты" - это что-то плохое, потому что у них есть последствия, и со временем мы эти последствия увидим, если мы позволим этим кнутам множиться относительно украинского языка в Украине ".
История вопроса:
- 23-летний Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа", официально безработный.
- В феврале этого года указом экс-президента Петра Порошенко глава коммуникаций творческого объединения "BABYLON'13" Святослав Юраш был награжден орденом "За заслуги" III степени.