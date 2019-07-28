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#BABYLON'13 исключил из своих рядов будущего нардепа от "Слуги народа"

Воскресенье, 28 июля 2019, 19:49
Святослав Юраш
Sviatoslav Yurash/Facebook

Источник: страница #BABYLON'13 в Facebook.

Общественное движение кинодокументалистов #BABYLON'13 исключило из своих рядов избранного на парламентских выборах кандидата от "Слуги народа" Святослава Юраша.

Прямая речь: "В последнее время будущий народный депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш публично допускает одиозную риторику относительно языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины, что категорически не совпадает со взглядами и целями общественного движения кинодокументалистов #BABYLON'13".

Детали: В организации отметили, что поскольку #BABYLON'13 имеет горизонтальную структуру, и в нем нет формального членства, "большинством голосов участников объединения Святослав Юраш был исключен из комьюнити #BABYLON'13".

К посту #BABYLON'13 добавил видео, где Юраш отмечает, в частности: "Понятие "пряники" в процессе украинизации - это что-то лучшее, а "кнуты" - это что-то плохое, потому что у них есть последствия, и со временем мы эти последствия увидим, если мы позволим этим кнутам множиться относительно украинского языка в Украине ".

История вопроса:

  • 23-летний Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа", официально безработный.
  • В феврале этого года указом экс-президента Петра Порошенко глава коммуникаций творческого объединения "BABYLON'13" Святослав Юраш был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыязык
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