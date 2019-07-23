Спортсмени, зірки шоу-бізнесу, журналісти і тамада – нові депутати Ради

Депутатами Верховної ради 9-го скликання стало чимало зірок шоу-бізнесу, культури та медіа, а також тамада, фотограф, спортсмени та понад два десятки безробітних.

Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.

Зазначається, що після президентських виборів представники шоу-бізнесу, культури та медіа почали масово переходити у політику.

Цього року свої сили на виборах спробували гуморист та телеведучий Сергій Притула, а також естрадний співак Іво Бобул.

Повідомляється, що вони не пройшли до нового парламенту, однак у Раді і без них буде багато інших зірок, телевізійників, журналістів та спортсменів.

Зокрема, зірки:

Святослав Вакарчук – музикант, лідер "Океану Ельзи"

Олександр Скічко – шоумен, телеведучий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки крупного бізнесмена Леоніда Юрушева

Роман Грищук – телеведучий, художній керівник студії "Мамахохотала"

Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю

Микола Тищенко – ресторатор, телеведучий програми "Ревізор".

Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор.

Працівники 1+1 і журналісти:

Сергій Рахманін – заступник головного редактора "Дзеркало тижня"

Ольга Василевська – журналістка 1+1

Сергій Швець – журналіст 1+1

Олександр Дубінський – ведучий програми "Гроші", чорний піарник

Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 media

Артем Ковальов – гендиректор інформагентства УНІАН, яке входить у холдинг "1+1 media".

Дмитро Костюк – журналіст телеканалу "Еспресо"

Олена Мошенець – заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua.

Дар'я Володіна – радіоведуча. Як Володіна сама про себе пише, раніше вона працювала на "провідних радіостанціях". Щоправда, яких саме – не вказала.

Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу "Слуги народу"

Безробітні:

Абрамович Ігор – №14 списку "Опозиційної платформи – За життя"

Святослав Юраш – №27 списку "Слуга народу"

Артем Культенко – №51 списку "Слуга народу"

Анатолій Костюх – №75 списку "Слуга народу"

Елла Репіна – №80 списку "Слуга народу"

Анна Колісник – №94 списку "Слуга народу"

Єлизавета Богуцька – №95 списку "Слуга народу"

Маргарита Шол – №107 списку "Слуга народу"

Ростислав Тістик – №111 списку "Слуга народу"

Сергій Гривко – №114 списку "Слуга народу"

Олег Воронько – мажоритарник по округу №103 від "Слуга народу"

Тетяна Грищенко – мажоритарниця по округу №66 від "Слуга народу"

Максим Єфімов – мажоритарник по округу №48, самовисуванець

Микола Задорожній – мажоритарник по округу №162 від "Слуга народу"

Юрій Здебський – мажоритарник по округу №172 від "Слуга народу"

Ігор Кісільов – №18 "Опозиційної платформи – За життя"

Олексій Кузнєцов – мажоритарник по округу №106 від "Слуга народу"

Наталія Приходько – №26 списку "Опозиційної платформи – За життя"

Олег Синютка – №9 списку "Європейська солідарність"

Соха Роман – мажоритарник по округу №75 від "Слуга народу"

Ахтем Чийгоз – №8 списку "Європейська солідарність"

Євгеній Шевченко – мажоритарник по округу №76 від "Слуга народу"

Олександр Юрченко – мажоритарник по округу №211 від "Слуга народу"

Група "Квартальщиків":

Корявченков Юрій – актор студії "Квартал 95"

Максим Ткаченко – керівник компанії "Квартал-концерт"

Олександр Кабанов – сценарист студії "Квартал 95"

Олена Хоменко – директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95"

Максим Ткаченко – генеральний директор компанії "Квартал-Концерт"

У переліку мажоритарників "Слуги народу" також є вчителька молодших класів Тетяна Рябуха із Сум, екс-прес-секретарка "АТБ" Ганна Лічман та весільний фотограф Сергій Штепа із Запорізької області.

Крім цього, у списку "Слуги народу" можна знайти справжнього тамаду Ігоря Кривошеєва. Він є учасником проекту "Ліга Сміху" та працював в агенції з організації весіль.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Нагадуємо: