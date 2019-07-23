Спортсмени, зірки шоу-бізнесу, журналісти і тамада – нові депутати Ради
Депутатами Верховної ради 9-го скликання стало чимало зірок шоу-бізнесу, культури та медіа, а також тамада, фотограф, спортсмени та понад два десятки безробітних.
Про це йдеться у публікації "Української правди": Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент.
Зазначається, що після президентських виборів представники шоу-бізнесу, культури та медіа почали масово переходити у політику.
Цього року свої сили на виборах спробували гуморист та телеведучий Сергій Притула, а також естрадний співак Іво Бобул.
Повідомляється, що вони не пройшли до нового парламенту, однак у Раді і без них буде багато інших зірок, телевізійників, журналістів та спортсменів.
Зокрема, зірки:
Святослав Вакарчук – музикант, лідер "Океану Ельзи"
Олександр Скічко – шоумен, телеведучий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки крупного бізнесмена Леоніда Юрушева
Роман Грищук – телеведучий, художній керівник студії "Мамахохотала"
Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю
Микола Тищенко – ресторатор, телеведучий програми "Ревізор".
Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор.
Працівники 1+1 і журналісти:
Сергій Рахманін – заступник головного редактора "Дзеркало тижня"
Ольга Василевська – журналістка 1+1
Сергій Швець – журналіст 1+1
Олександр Дубінський – ведучий програми "Гроші", чорний піарник
Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 media
Артем Ковальов – гендиректор інформагентства УНІАН, яке входить у холдинг "1+1 media".
Дмитро Костюк – журналіст телеканалу "Еспресо"
Олена Мошенець – заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua.
Дар'я Володіна – радіоведуча. Як Володіна сама про себе пише, раніше вона працювала на "провідних радіостанціях". Щоправда, яких саме – не вказала.
Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу "Слуги народу"
Безробітні:
Абрамович Ігор – №14 списку "Опозиційної платформи – За життя"
Святослав Юраш – №27 списку "Слуга народу"
Артем Культенко – №51 списку "Слуга народу"
Анатолій Костюх – №75 списку "Слуга народу"
Елла Репіна – №80 списку "Слуга народу"
Анна Колісник – №94 списку "Слуга народу"
Єлизавета Богуцька – №95 списку "Слуга народу"
Маргарита Шол – №107 списку "Слуга народу"
Ростислав Тістик – №111 списку "Слуга народу"
Сергій Гривко – №114 списку "Слуга народу"
Олег Воронько – мажоритарник по округу №103 від "Слуга народу"
Тетяна Грищенко – мажоритарниця по округу №66 від "Слуга народу"
Максим Єфімов – мажоритарник по округу №48, самовисуванець
Микола Задорожній – мажоритарник по округу №162 від "Слуга народу"
Юрій Здебський – мажоритарник по округу №172 від "Слуга народу"
Ігор Кісільов – №18 "Опозиційної платформи – За життя"
Олексій Кузнєцов – мажоритарник по округу №106 від "Слуга народу"
Наталія Приходько – №26 списку "Опозиційної платформи – За життя"
Олег Синютка – №9 списку "Європейська солідарність"
Соха Роман – мажоритарник по округу №75 від "Слуга народу"
Ахтем Чийгоз – №8 списку "Європейська солідарність"
Євгеній Шевченко – мажоритарник по округу №76 від "Слуга народу"
Олександр Юрченко – мажоритарник по округу №211 від "Слуга народу"
Група "Квартальщиків":
Корявченков Юрій – актор студії "Квартал 95"
Максим Ткаченко – керівник компанії "Квартал-концерт"
Олександр Кабанов – сценарист студії "Квартал 95"
Олена Хоменко – директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95"
Максим Ткаченко – генеральний директор компанії "Квартал-Концерт"
У переліку мажоритарників "Слуги народу" також є вчителька молодших класів Тетяна Рябуха із Сум, екс-прес-секретарка "АТБ" Ганна Лічман та весільний фотограф Сергій Штепа із Запорізької області.
Крім цього, у списку "Слуги народу" можна знайти справжнього тамаду Ігоря Кривошеєва. Він є учасником проекту "Ліга Сміху" та працював в агенції з організації весіль.
Результати голосування дивіться у матеріалі:
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Нагадуємо:
- За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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