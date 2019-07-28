Суд вирішив перерахувати голоси на окрузі Пашинського
Джерело: Житомир.info
Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК округу №64 (Коростень) перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу.
Пряма мова з опублікованого рішення суду: Зобов'язати окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів за виборчою документацією по всіх виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі №64.
Деталі: Таким чином суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії "Слуга народу" Вячеслава Сігачова, який просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про результати голосування та зобов’язати окружну комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів по всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299).
Судове засідання почалося о 10:00 26 липня і тривало з перервами до 1 години ночі 27 липня. О 9:00 27 липня колегія у складі трьох суддів продовжила розгляд справи, о 12:30 судді пішли до дорадчої кімнати і через чотири години оголосили своє рішення – позов задовольнити повністю.
У ході засідання Сігачов заявив про погрози своїй родині.
"Були анонімні погрози життю моїх дітей і моєї сім’ї. І мене примушували визнати результати цих виборів", - сказав він.
Історія питання:
- Раніше повідомлялося, що на окрузі №64 в Житомирській області переміг народний депутат 8 скликання, член фракції БПП, самовисуванець Володимир Арешонков.
- За даними ЦВК, він набрав 27,63% голосів, тоді як кандидат від "Слуги народу" Вячеслав Сігачов - 26,83%. Нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський, який також балотувався на цьому окрузі, набрав 18,04% голосів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua