Суд вирішив перерахувати голоси на окрузі Пашинського

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Неділя, 28 липня 2019, 20:32

Джерело: Житомир.info

Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК округу №64 (Коростень) перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу.

Пряма мова з опублікованого рішення суду: Зобов'язати окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів за виборчою документацією по всіх виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі №64.

Деталі: Таким чином суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії "Слуга народу" Вячеслава Сігачова, який просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про результати голосування та зобов’язати окружну комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів по всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299).

Судове засідання почалося о 10:00 26 липня і тривало з перервами до 1 години ночі 27 липня. О 9:00 27 липня колегія у складі трьох суддів продовжила розгляд справи, о 12:30 судді пішли до дорадчої кімнати і через чотири години оголосили своє рішення – позов задовольнити повністю.

У ході засідання Сігачов заявив про погрози своїй родині.

"Були анонімні погрози життю моїх дітей і моєї сім’ї. І мене примушували визнати результати цих виборів", - сказав він.

Історія питання:

  • Раніше повідомлялося, що на окрузі №64 в Житомирській області переміг народний депутат 8 скликання, член фракції БПП, самовисуванець Володимир Арешонков.
  • За даними ЦВК, він набрав 27,63% голосів, тоді як кандидат від "Слуги народу" Вячеслав Сігачов - 26,83%. Нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський, який також балотувався на цьому окрузі, набрав 18,04% голосів.

Українська правда

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Теми: Житомир вибори Пашинський суд


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