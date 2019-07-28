Суд решил пересчитать голоса на округе Пашинского

23065 просмотров
Воскресенье, 28 июля 2019, 20:32

Источник: Житомир.info

Житомирский окружной административный суд обязал ОИК округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.

Прямая речь из опубликованного решения суда: Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64.

Детали: Таким образом суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

Судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили свое решение - иск удовлетворить.

В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье.

"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.

История вопроса:

  • Ранее сообщалось, что в округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков.
  • По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Житомир виборы Пашинский суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Житомирской области нашли тело фигуранта производства по выборам 27 июля 2019, 22:05
На скандальном "округе Пашинского" проиграл и "Слуга народа" 22 июля 2019, 23:29
На Житомирщине проигрывают Литвин и Пашинский 22 июля 2019, 13:27
Все новости
Главные новости
"Динамо" в Одессе вырывает победу у "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины
МИД Украины: Россия издевается над государствами, вернувшими ее в ПАСЕ
Суд решил пересчитать голоса на округе Пашинского
Полиция закрыла производство об избиении активиста главой ВГА Авдеевки
Все новости
здоровье

Бояться солнц – путь к депрессии и болезней

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

здоровье

Салоны маникюра, татуировки, инъекции "красоты": как уберечься от гепатита

Поиск по сайту
Архив
Весь архів