Суд решил пересчитать голоса на округе Пашинского
Источник: Житомир.info
Житомирский окружной административный суд обязал ОИК округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.
Прямая речь из опубликованного решения суда: Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64.
Детали: Таким образом суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).
Судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили свое решение - иск удовлетворить.
В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье.
"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.
История вопроса:
- Ранее сообщалось, что в округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков.
- По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.
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