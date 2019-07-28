Суд решил пересчитать голоса на округе Пашинского

Источник: Житомир.info

Житомирский окружной административный суд обязал ОИК округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.

Прямая речь из опубликованного решения суда: Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64.

Детали: Таким образом суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

Судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили свое решение - иск удовлетворить.

В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье.

"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.

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