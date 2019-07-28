Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд решил пересчитать голоса на округе Пашинского

Воскресенье, 28 июля 2019, 20:32
Суд решил пересчитать голоса на округе Пашинского

Источник: Житомир.info

Житомирский окружной административный суд обязал ОИК округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.

Прямая речь из опубликованного решения суда: Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64.

Детали: Таким образом суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

Судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили свое решение - иск удовлетворить.

В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье.

"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.

История вопроса:

  • Ранее сообщалось, что в округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков.
  • По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЖитомирвиборыПашинскийсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Житомир
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
В Житомире раздались звуки взрывов – СМИ
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: