Керівник поліції Дніпропетровщини прокоментував інцидент із КОРДом

18708 переглядів
Неділя, 28 липня 2019, 20:57

Джерело: сторінка в Facebook Віталія Глуховері

Голова поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря запевняє, що був готовий притягнути до відповідальності винного у конфлікті, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.

Пряма мова: "Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту".

Деталі: Глуховеря запевнив, що готовий надати будь-яку інформацію для проведення об’єктивного розслідування інциденту.

"Вважаю справою честі розібратись в ситуації!", - додав він.

Історія питання:

  • 27 липня президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.
  • Приводом стало опубліковане в інтернет відео з інцидентом, коли у вересні 2018 року спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили за порушення ПДР авто водія Глуховері.
  • ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень Глуховерею (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція Дніпропетровська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліція закрила провадження про побиття активіста главою ВЦА Авдіївки 28 липня 2019, 19:14
Вандали облили пам'ятник УПА червоною фарбою у Харкові 28 липня 2019, 11:59
У Києві п'яний прокурор сховався від патрульних в кущах 28 липня 2019, 03:18
Усі новини
Головні новини
Данія затягує запуск газопроводу "Північний потік-2" - ЗМІ
"Динамо" в Одесі вириває перемогу в "Шахтаря" у матчі за Суперкубок України
МЗС України: Росія знущається з держав, які повернули її до ПАРЄ
Суд вирішив перерахувати голоси на окрузі Пашинського
Усі новини
Фото

11 дуже страшних собак, які про це не здогадуються

думка

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно