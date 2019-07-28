Керівник поліції Дніпропетровщини прокоментував інцидент із КОРДом

Джерело: сторінка в Facebook Віталія Глуховері

Голова поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря запевняє, що був готовий притягнути до відповідальності винного у конфлікті, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.

Пряма мова: "Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту".

Деталі: Глуховеря запевнив, що готовий надати будь-яку інформацію для проведення об’єктивного розслідування інциденту.

"Вважаю справою честі розібратись в ситуації!", - додав він.

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