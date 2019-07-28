Керівник поліції Дніпропетровщини прокоментував інцидент із КОРДом
Неділя, 28 липня 2019, 20:57
Джерело: сторінка в Facebook Віталія Глуховері
Голова поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря запевняє, що був готовий притягнути до відповідальності винного у конфлікті, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.
Пряма мова: "Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту".
Деталі: Глуховеря запевнив, що готовий надати будь-яку інформацію для проведення об’єктивного розслідування інциденту.
"Вважаю справою честі розібратись в ситуації!", - додав він.
Історія питання:
- 27 липня президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.
- Приводом стало опубліковане в інтернет відео з інцидентом, коли у вересні 2018 року спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили за порушення ПДР авто водія Глуховері.
- ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень Глуховерею (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Українська правда