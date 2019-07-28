Руководитель полиции Днепропетровщины прокомментировал инцидент с КОРДом

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Воскресенье, 28 июля 2019, 20:57

Источник: страничка в Facebook Виталия Глуховери

Глава полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря уверяет, что был готов привлечь к ответственности виновного в конфликте, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

Прямая речь: "Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта".

Детали: Глуховеря заверил, что готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования инцидента.

"Считаю делом чести разобраться в ситуации!", - добавил он.

История вопроса:

  • 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю.
  • Поводом стало опубликованное в интернет видео с инцидентом, когда в сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.
  • ГБР открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Украинская правда

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Темы: полиция Днепропетровская область


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