Руководитель полиции Днепропетровщины прокомментировал инцидент с КОРДом

Источник: страничка в Facebook Виталия Глуховери

Глава полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря уверяет, что был готов привлечь к ответственности виновного в конфликте, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

Прямая речь: "Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта".

Детали: Глуховеря заверил, что готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования инцидента.

"Считаю делом чести разобраться в ситуации!", - добавил он.

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