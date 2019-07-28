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Вбивство "Сармата": обвинувальний акт скерували до суду

Неділя, 28 липня 2019, 21:08

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат" скерували до суду.

Цю інформацію Громадському підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на ньому зокрема вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.

У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Нагадаємо:

  • У липні нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", двічі не з’явилися на допит.
  • Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
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