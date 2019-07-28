Вбивство "Сармата": обвинувальний акт скерували до суду

1704 перегляди
Неділя, 28 липня 2019, 21:08

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат" скерували до суду.

Цю інформацію Громадському підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на ньому зокрема вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.

У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Нагадаємо:

  • У липні нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", двічі не з’явилися на допит.
  • Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Житомирщині знайшли тіло фігуранта провадження щодо виборів 27 липня 2019, 22:05
Росія називає "побутовим" вбивство дружньої до України активістки, а її життя – "асоціальним" 25 липня 2019, 13:58
Працівники психлікарні сприяли втечам підозрюваного у вбивстві байкера 25 липня 2019, 11:51
Усі новини
Головні новини
Данія затягує запуск газопроводу "Північний потік-2" - ЗМІ
"Динамо" в Одесі вириває перемогу в "Шахтаря" у матчі за Суперкубок України
МЗС України: Росія знущається з держав, які повернули її до ПАРЄ
Суд вирішив перерахувати голоси на окрузі Пашинського
Усі новини
Фото

11 дуже страшних собак, які про це не здогадуються

думка

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно