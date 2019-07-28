Вбивство "Сармата": обвинувальний акт скерували до суду
Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат" скерували до суду.
Цю інформацію Громадському підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.
У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на ньому зокрема вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.
Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.
Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.
У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.
Нагадаємо:
- У липні нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", двічі не з’явилися на допит.
- Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року