Убийство "Сармата": обвинительный акт направили в суд
Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" направили в суд.
Эту информацию Громадському подтвердил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
В понедельник, 29 августа, состоится первое заседание в Бердянском районном суде, на нем в частности будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.
Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.
Весной 2019 года дело "Сармата" объединили еще с одним – разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года.
В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемого организатора убийства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.
Напомним:
- В июле нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", дважды не явились на допрос.
- Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
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