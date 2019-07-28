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"Динамо" в Одесі вириває перемогу в "Шахтаря" у матчі за Суперкубок України

Неділя, 28 липня 2019, 23:02
Динамо в Одесі вириває перемогу в Шахтаря у матчі за Суперкубок України

Київське "Динамо" стає володарем Суперкубка України в сезоні 2019/2020.

У неділю 28 липня у матчі в Одесі кияни перемогли "Шахтар" з рахунком 2:1. Підопічні Олександра Хацкевича отримали вольову перемогу, програючи з рахунком 0:1.

"Гірники" першими відкрили рахунок в поєдинку. Після серії відскоків у штрафному майданчику киян Алан Патрік сильним ударом в нижній кут воріт пробив Дениса Бойка - 1:0.

У першому таймі в обох команд було кілька моментів для взяття воріт. В "Динамо" Беньямін Вербіч з метрів восьми бив і влучив у захисника "Шахтаря". У донеччан після удару Марлоса динамівців рятує Бойко, який в стрибку перевів м`яча на кутовий.

На старті заключної 45-хвилинки краще виглядав "Шахтар", а ось кінцівка була за "Динамо". На 80-й хвилині після подачі кутового Микита Бурда ударом головою робить рахунок нічийним - 1:1. За три хвилини гол з нічого робить Денис Гармаш. У півзахисника "Динамо" вийшов удар в положенні напівлежачи з метрів 16-ти, і вже вперед виходить "Динамо".

У заключні хвилини "Шахтар" мав кілька нагод, щоб відігратися. Знову був момент у Марлоса, але після його удару м`яч пролетів поруч зі штангою. Вже в доданий арбітром час удар Тете парирував Бойко.

Нагадаємо, що в минулому році у матчі за Суперкубок України київське "Динамо" також переграло донецький "Шахтар".

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол
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