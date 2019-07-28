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"Динамо" в Одессе вырывает победу у "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины

Воскресенье, 28 июля 2019, 23:02
Динамо в Одессе вырывает победу у Шахтера в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" становится обладателем Суперкубка Украины в сезоне 2019/2020.

В воскресенье 28 июня в матче в Одессе киевляне победили "Шахтер" со счетом 2:1. Подопечные Александра Хацкевича одержали волевую победу, проигрывая со счетом 0:1.

"Горняки" первыми открыли счет в поединке. После серии отскоков в штрафной киевлян Алан Патрик сильным ударом в нижний угол ворот пробил Дениса Бойко - 1:0.

В первом тайме у обеих команд было несколько моментов для взятия ворот. В "Динамо" Беньямин Вербич метров с восьми бил и попал в защитника "Шахтера". У дончан после удара Марлоса динамовцев спасает Бойко, который в прыжке перевел мяч на угловой.

На старте заключительной 45-минутки лучше выглядел "Шахтер", а вот концовка была за "Динамо". На 80-й минуте после подачи углового Никита Бурда ударом головой делает счет ничейным - 1:1. За три минуты гол из ничего делает Денис Гармаш. У полузащитника "Динамо" получился удар в положении полулежа с метров 16-ти, и уже вперед выходит "Динамо".

В заключительные минуты "Шахтер" имел несколько возможностей, чтобы отыграться. Опять был момент у Марлоса, но после его удара мяч пролетел рядом со штангой. Уже в добавленное арбитром время удар Тете парировал Бойко.

Напомним, что в прошлом году в матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" также переиграло донецкий "Шахтер".

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол
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