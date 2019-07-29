Ізраїль і США навчились перехоплювати ракети в космосі 

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Понеділок, 29 липня 2019, 02:53

Ізраїль і Сполучені Штати Америки випробували нову систему протиракетної оборони Hetz-3 та здійснили три успішних перехоплення ракет за межами атмосфери.

Про це в Twitter повідомляє прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Випробування проводили Міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю і американське агентство протиракетної оборони на острові Кадьяк (Біля південного узбережжя Аляски). В ізраїльському оборонному відомстві пояснили, що в цьому місці є умови, яких немає в Ізраїлі.

"Я хотів би висловити глибоку подяку Сполученим Штатам за це досягнення на благо нашої спільної безпеки", - прокоментував в Twitter прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, назвавши випробування "ідеальним виконанням".

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Теми: США Ізраїль зброя


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