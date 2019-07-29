Израиль и США научились перехватывать ракеты в космосе

Израиль и Соединенные Штаты Америки испытали новую систему противоракетной обороны Hetz-3 и осуществили три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Испытания проводили Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля и американское агентство по противоракетной обороне на острове Кадьяк (Неподалеку от южного побережья Аляски). В израильском оборонном ведомстве пояснили, что в этом месте есть условия, которых нет в Израиле.

"Я хотел бы выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности", - прокомментировал в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав испытания "идеальным исполнением".