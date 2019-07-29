Посол у США мав поради для Зеленського, але зустріч із Трампом готує ОПУ

11999 переглядів
Понеділок, 29 липня 2019, 09:47

Із певного моменту посольство України у Сполучених Штатах не займається змістовним наповненням візиту президента України до США, натомість члени команди Володимира Зеленського мали кілька зустрічей в американській столиці.

Про це розповів посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми допомагали організувати переговори представників президента у Вашингтоні, зокрема секретаря РНБО Олександра Данилюка та помічника президента Андрія Єрмака, які перебрали на себе питання підготовки візиту президента", – сказав він.

"Посольство виконує всі доручення, але очевидно, що питання щодо змісту візиту треба ставити тепер Офісу президента", – додав посол.

Чалий, який завершує свою каденцію у Вашингтоні, доповів Зеленському особисто, щоб українська сторона мала "сильну переговорну позицію" перед зустріччю у Вашингтоні.

За його словами, невідкладні питання двосторонньої взаємодії, які доцільно обговорити в США у першу чергу, "стосуються подальшої нашої взаємодії у військово-технічному співробітництві включно із закупівлею озброєнь, співпраці в енергетичній сфері".

"Це також вирішення деяких проблемних питань у космічній галузі", – розповів дипломат.

Він зазначив, що це й питання стосовно подальшого забезпечення двопартійної підтримки України з боку республіканців і демократів "з огляду на досить непростий період перед президентськими виборами в США".

Це також теми, пов'язані з перспективами діяльності Комісії стратегічного партнерства Україна – США, додав Чалий.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США дипломатичні відносини Офіс президента Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава Національної розвідки США іде у відставку 29 липня 2019, 09:18
У Каліфорнії на фестивалі сталася стрілянина, повідомляється про 11 загиблих 29 липня 2019, 06:15
Трамп хоче змінити голову Нацрозвідки США 29 липня 2019, 03:41
Усі новини
Головні новини
Скандал з КОРДом: керівника поліції Дніпропетровщини звільнили
Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука
"Коаліція" є, вона забере всі міністерські крісла – представник президента в Кабміні
Посол у США мав поради для Зеленського, але зустріч із Трампом готує ОПУ
Усі новини
Лайфхаки

Як полюбити понеділки: 5 дієвих порад

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як

здоров'я

Боятись сонця – шлях до депресії та хвороб