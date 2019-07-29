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Посол у США мав поради для Зеленського, але зустріч із Трампом готує ОПУ

Понеділок, 29 липня 2019, 09:47
Посол у США мав поради для Зеленського, але зустріч із Трампом готує ОПУ

Із певного моменту посольство України у Сполучених Штатах не займається змістовним наповненням візиту президента України до США, натомість члени команди Володимира Зеленського мали кілька зустрічей в американській столиці.

Про це розповів посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми допомагали організувати переговори представників президента у Вашингтоні, зокрема секретаря РНБО Олександра Данилюка та помічника президента Андрія Єрмака, які перебрали на себе питання підготовки візиту президента", – сказав він.

"Посольство виконує всі доручення, але очевидно, що питання щодо змісту візиту треба ставити тепер Офісу президента", – додав посол.

Чалий, який завершує свою каденцію у Вашингтоні, доповів Зеленському особисто, щоб українська сторона мала "сильну переговорну позицію" перед зустріччю у Вашингтоні.

За його словами, невідкладні питання двосторонньої взаємодії, які доцільно обговорити в США у першу чергу, "стосуються подальшої нашої взаємодії у військово-технічному співробітництві включно із закупівлею озброєнь, співпраці в енергетичній сфері".

"Це також вирішення деяких проблемних питань у космічній галузі", – розповів дипломат.

Він зазначив, що це й питання стосовно подальшого забезпечення двопартійної підтримки України з боку республіканців і демократів "з огляду на досить непростий період перед президентськими виборами в США".

Це також теми, пов'язані з перспективами діяльності Комісії стратегічного партнерства Україна – США, додав Чалий.

Теми: СШАдипломатичні відносиниОфіс президентаЗеленський
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