Меркель і кілька глав МЗС дивилися серіал "Слуга народу" – Клімкін

Джерело: Укрінформ, інтерв'ю міністра закордонних справ Павла Клімкіна

Міністр закордонних справ павло Клімкін заявив, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Володимира Зеленського, команда канцлера ФРН Ангели Меркель зробила для неї нарізку з серіалу "Слуга народу".

Пряма мова: "Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася.

...Я точно знаю, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і питали мою думку стосовно цього. Назвати їх не можу, оскільки не питав у них дозволу.

Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Врешті-решт, я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито".

Деталі: В інтерв'ю очільник МЗС розповів, що ще задовго до виборів спеціально переглянув кілька серій "Слуги народу".

Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

Що було раніше: Перед другим туром президентських виборів п'ятий президент Петро Порошенко заявляв, що вжахнувся після перегляду серіалу "Слуга народу", де головну роль грає його суперник на виборах Володимир Зеленський.

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