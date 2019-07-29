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Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" – Климкин

Понедельник, 29 июля 2019, 11:17
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал Слуга народа – Климкин

Источник: Укринформ, интервью министра иностранных дел Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что когда стала ясна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала "Слуга народа".

Прямая речь: "Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела.

... Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения.

Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально".

Детали: В интервью глава МИД рассказал, что еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий "Слуги народа".

Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько, которого играет Владимир Зеленский, становится президентом Украины и пытается поступать не так, как обычно делали политики.

Что было раньше: Перед вторым туром президентских выборов пятый президент Петр Порошенко заявлял, что ужаснулся после просмотра сериала "Слуга народа", где главную роль играет его соперник на выборах Владимир Зеленский.

История вопроса:

  • 21 апреля состоялся второй тур президентских выборов, где победил комик и актер Владимир Зеленский.
  • На досрочных парламентских выборах 21 июля наибольшее количество голосов избирателей, которые взяли участие в выборах, получила президентская партия, которая имеет название одноименного сериала "Слуга народа".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинМИДСлуга народаЗеленскийМеркель
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