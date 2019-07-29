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Представительница "Слуги народа" показала, как у них проходит интенсив

Понедельник, 29 июля 2019, 11:30

Избранные от партии "Слуга народа" в Верховную Раду 9 созыва проходят обучение в Трускавце.

Член ЗеКоманды, ответственная за гендерное равенство, 62-й номер в списке партии Марина Бардина написала в Facebook об этом:

"Обучение будущих депутатов и депутаток – полезная практика, чтобы сформулировать наши знания в ряде сфер, где не все являются экспертами, но после будут иметь необходимое понимание и навыки".

 
Как учатся "слуги народа"
Из FB MARYNA BARDINA

На опубликованном снимке видно, что народные избранники поделены на группы и что-то обсуждают за круглыми столами.

Бардина отметила: "Не корми, дай поучиться" – мое жизненное кредо, наверное, потому этот интенсив так вдохновляет".

Киевская школа экономики (KSE) согласилась провести недельный образовательный интенсив для членов будущей фракции "Слуга народа".

В воскресенье, 28 июля, будущие нардепы приехали поездом в Трускавец, где их ждали несколько автобусов. По информации LB.ua, для их поселения выбрали самые дорогие гостиницы – "Риксос" и "Женева".

Интенсив
Интенсив "Слуги народа"
ФОТО - CENSOR.NET.UA

Как пишет Лига.net, в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце собрались 246 человек, избранных по списку и в округах от партии "Слуга народа".

Участники тренинга разделены на 30 групп в среднем по 8 человек. Им будут помогать 12 модераторов. По задумке авторов тренинга, эти группы должны стать прообразом парламентских комитетов. Будущие депутаты сами выбирали кто где хочет работать.

"Слугу народа" в Трускавце готовят к Раде
Фото Дмитрия Бобрицкого, LIGA.net

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов во вступительном слове заявил: "Вашим заданием будет поиск новых путей роста экономики. А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью".

"Задание выглядит нереалистично, например, как поднять экономику на 7%. Мы – экономисты, пока не видим, как это можно сделать" – цитирует его корреспондент "Лиги".

"Слугам народа" во время тренинга будут выставлять оценки – для "обратной связи" между руководством партии и депутатами.

Как сообщал ранее Тимофей Милованов, представители "Слуги народа" будут заняты ежедневно с 8:30 до 21:30: их ждут лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов.

"В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их", – анонсировал он на прошлой неделе.

На день предусмотрены три маленьких перерыва и время на завтрак, обед и ужин.

УП, дополнено

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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