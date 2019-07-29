Представительница "Слуги народа" показала, как у них проходит интенсив
Избранные от партии "Слуга народа" в Верховную Раду 9 созыва проходят обучение в Трускавце.
Член ЗеКоманды, ответственная за гендерное равенство, 62-й номер в списке партии Марина Бардина написала в Facebook об этом:
"Обучение будущих депутатов и депутаток – полезная практика, чтобы сформулировать наши знания в ряде сфер, где не все являются экспертами, но после будут иметь необходимое понимание и навыки".
На опубликованном снимке видно, что народные избранники поделены на группы и что-то обсуждают за круглыми столами.
Бардина отметила: "Не корми, дай поучиться" – мое жизненное кредо, наверное, потому этот интенсив так вдохновляет".
Киевская школа экономики (KSE) согласилась провести недельный образовательный интенсив для членов будущей фракции "Слуга народа".
В воскресенье, 28 июля, будущие нардепы приехали поездом в Трускавец, где их ждали несколько автобусов. По информации LB.ua, для их поселения выбрали самые дорогие гостиницы – "Риксос" и "Женева".
Как пишет Лига.net, в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце собрались 246 человек, избранных по списку и в округах от партии "Слуга народа".
Участники тренинга разделены на 30 групп в среднем по 8 человек. Им будут помогать 12 модераторов. По задумке авторов тренинга, эти группы должны стать прообразом парламентских комитетов. Будущие депутаты сами выбирали кто где хочет работать.
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов во вступительном слове заявил: "Вашим заданием будет поиск новых путей роста экономики. А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью".
"Задание выглядит нереалистично, например, как поднять экономику на 7%. Мы – экономисты, пока не видим, как это можно сделать" – цитирует его корреспондент "Лиги".
"Слугам народа" во время тренинга будут выставлять оценки – для "обратной связи" между руководством партии и депутатами.
Как сообщал ранее Тимофей Милованов, представители "Слуги народа" будут заняты ежедневно с 8:30 до 21:30: их ждут лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов.
"В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их", – анонсировал он на прошлой неделе.
На день предусмотрены три маленьких перерыва и время на завтрак, обед и ужин.
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