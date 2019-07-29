Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП хоче зайнятися "обміном полонених": Онуфрій уже написав Кирилу 

Понеділок, 29 липня 2019, 11:58

Джерело: прес-служба УПЦ МП

Українська православна церква Московського патріархату створила комісію з питань "обміну полоненими та звільнення ув’язнених".

Пряма мова: "28 липня 2019 року… відбулось засідання священного синоду Української православної церкви (МП), під час якого була створена комісія з питань обміну полоненими та звільнення ув’язнених.

15 червня 2019 року ...митрополит …Онуфрій звернувся до ..патріарха Московського і всієї Русі Кирила з проханням сприяти у помилуванні та звільненні всіх українських полонених, які перебувають на території Російської Федерації".

Деталі: До комісії увійшли преосвященний архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, преосвященний єпископ Баришівський Віктор, вікарій Київської митрополії та протоієрей Владислав Діханов, голова синодального відділу Української православної церкви з соціально-гуманітарних питань.

15 липня Онуфрій також написав листа до президента Володимира Зеленського з проханням про помилування і звільнення "полонених", які знаходяться на території України.

В УПЦ МП виступають за обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор нової Православної церкви України, її очолив митрополит Епіфаній. УПЦ МП відмовилася офіційно об’єднуватися з ПЦУ.
  • 20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. 
  • Один із авторів закону пояснив: якщо релігійні організації не виконають норму закону, то реєстрація буде скасована і вони мають заново подати документи. На добровільне перейменування було виділено два місяці. А за 9 місяців можна буде скасувати реєстрацію в разі відмови перейменуватися.
  • 26 січня 2019 року Мінкульт оприлюднив перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.
  • 23 липня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 22 квітня 2019 року, таким чином Мінкульт не зміг скасувати призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваРосіяУкраїнаполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: