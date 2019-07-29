УПЦ МП хоче зайнятися "обміном полонених": Онуфрій уже написав Кирилу
Джерело: прес-служба УПЦ МП
Українська православна церква Московського патріархату створила комісію з питань "обміну полоненими та звільнення ув’язнених".
Пряма мова: "28 липня 2019 року… відбулось засідання священного синоду Української православної церкви (МП), під час якого була створена комісія з питань обміну полоненими та звільнення ув’язнених.
15 червня 2019 року ...митрополит …Онуфрій звернувся до ..патріарха Московського і всієї Русі Кирила з проханням сприяти у помилуванні та звільненні всіх українських полонених, які перебувають на території Російської Федерації".
Деталі: До комісії увійшли преосвященний архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, преосвященний єпископ Баришівський Віктор, вікарій Київської митрополії та протоієрей Владислав Діханов, голова синодального відділу Української православної церкви з соціально-гуманітарних питань.
15 липня Онуфрій також написав листа до президента Володимира Зеленського з проханням про помилування і звільнення "полонених", які знаходяться на території України.
В УПЦ МП виступають за обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".
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