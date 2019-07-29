УПЦ МП хочет заняться "обменом пленных": Онуфрий уже написал Кириллу

Источник: пресс-служба УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата создала комиссию по вопросам "обмена пленными и освобождения заключенных".

Прямая речь: "28 июля 2019 года ... состоялось заседание священного синода Украинской православной церкви (МП), во время которого была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

15 июня 2019 года ... митрополит ... Онуфрий обратился к ...патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации".

Детали: В комиссию вошли преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель синодального отдела Украинской православной церкви по социально-гуманитарным вопросам.

15 июля Онуфрий также написал письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании и освобождении "пленных", которые находятся на территории Украины.

В УПЦ МП выступают за обмен пленными в формате "всех на всех".

Напомним: