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УПЦ МП хочет заняться "обменом пленных": Онуфрий уже написал Кириллу

Понедельник, 29 июля 2019, 11:58

Источник: пресс-служба УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата создала комиссию по вопросам "обмена пленными и освобождения заключенных".

Прямая речь: "28 июля 2019 года ... состоялось заседание священного синода Украинской православной церкви (МП), во время которого была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

15 июня 2019 года ... митрополит ... Онуфрий обратился к ...патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации".

Детали: В комиссию вошли преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель синодального отдела Украинской православной церкви по социально-гуманитарным вопросам.

15 июля Онуфрий также написал письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании и освобождении "пленных", которые находятся на территории Украины.

В УПЦ МП выступают за обмен пленными в формате "всех на всех".

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. УПЦ МП отказалась официально объединяться с ПЦУ.
  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Один из авторов закона пояснил: если религиозные организации не выполнят положение, то регистрация будет отменена и им придется заново подать документы. На добровольное переименование было выделено два месяца. А через 9 месяцев можно будет отменить регистрацию в случае отказа переименоваться.
  • 26 января 2019 года Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.
  • 23 июля Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Минкульта на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года, таким образом Минкульт не смог отменитьприостановку переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Украинская правда
Темы: церковьРосcияУкраинапленные
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