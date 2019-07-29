Нефьодов у Трускавці вчить "слуг народу" працювати і довіряти
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов бере участь у школі в Трускавці, де навчаються "слуги народу", що потрапили до Верховної ради.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"На жаль, мені ніхто не проводив курс молодого бійця, коли я прийшов в 2015-му. Тому вчились методом спроб та помилок. Дуже хочу побажати новому поколінню державотворців пройти цей шлях швидше і ефективніше за нас", - написав він.
Нефьодов також розповів про ті уроки, які "виніс за 5 років".
"- більше фокусу. Краще щось зробити на 90%, аніж все на 10%
- більше роботи із стейкхолдерами (зацікавленими сторонами – ред.), а не антагонізму і конкуренції
- більше довіри, а не "всі домовляються із всіма", - написав він.
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Нагадаємо:
- 5 липня Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.
- Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що представники "Слуги народу" будуть зайняті щодня з 8:30 до 21:30: на них чекають лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців.
- Одна із новообраних "слуг народу" Марина Бардіна також поділилися у Facebook враженнями зі школи.
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