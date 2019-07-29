Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нефьодов у Трускавці вчить "слуг народу" працювати і довіряти

Понеділок, 29 липня 2019, 13:47
Нефьодов у Трускавці вчить слуг народу працювати і довіряти

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов бере участь у школі в Трускавці, де навчаються "слуги народу", що потрапили до Верховної ради.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, мені ніхто не проводив курс молодого бійця, коли я прийшов в 2015-му. Тому вчились методом спроб та помилок. Дуже хочу побажати новому поколінню державотворців пройти цей шлях швидше і ефективніше за нас", - написав він.

Нефьодов також розповів про ті уроки, які "виніс за 5 років".

"- більше фокусу. Краще щось зробити на 90%, аніж все на 10%

- більше роботи із стейкхолдерами (зацікавленими сторонами – ред.), а не антагонізму і конкуренції

- більше довіри, а не "всі домовляються із всіма", - написав він.

Читайте також: Максим Нефьодов: Мене вже попереджають. "Готуйся. Бери охорону. Машину спалять"

Нагадаємо:

  • 5 липня Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.
  • Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що представники "Слуги народу" будуть зайняті щодня з 8:30 до 21:30: на них чекають лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців.
  • Одна із новообраних "слуг народу" Марина Бардіна також поділилися у Facebook враженнями зі школи.   

Українська правда
Теми: освітаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
освіта
Уряд збільшить кількість бюджетних місць для підготовки медиків та соцпрацівників
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: