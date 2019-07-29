Нефедов в Трускавце учит "слуг народа" работать и доверять
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов участвует в школе в Трускавце, где учатся "слуги народа", попавшие в Верховную Раду.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"К сожалению, мне никто не проводил курс молодого бойца, когда я пришел в 2015-м. Поэтому учились методом проб и ошибок. Очень хочу пожелать новому поколению государственников пройти этот путь быстрее и эффективнее нас", - написал он.
Нефедов также рассказал о тех уроках, которые "вынес за 5 лет".
"- больше фокуса. Лучше что-то сделать на 90%, чем все на 10%
- больше работы со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами – ред.), а не антагонизма и конкуренции
- больше доверия, а не "все договариваются со всеми", - написал он.
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Напомним:
- 5 июля Кабинет министров Украины освободил Максима Нефедова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.
- Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что представители "Слуги народа" будут заняты ежедневно с 8:30 до 21:30: их ждут лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов.
- Одна новоизбранных "слуг народа" Марина Бардина также поделились в Facebook впечатлениями со школы.