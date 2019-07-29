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Нефедов в Трускавце учит "слуг народа" работать и доверять

Понедельник, 29 июля 2019, 13:47
Нефедов в Трускавце учит слуг народа работать и доверять

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов участвует в школе в Трускавце, где учатся "слуги народа", попавшие в Верховную Раду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, мне никто не проводил курс молодого бойца, когда я пришел в 2015-м. Поэтому учились методом проб и ошибок. Очень хочу пожелать новому поколению государственников пройти этот путь быстрее и эффективнее нас", - написал он.

Нефедов также рассказал о тех уроках, которые "вынес за 5 лет".

"- больше фокуса. Лучше что-то сделать на 90%, чем все на 10%

- больше работы со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами – ред.), а не антагонизма и конкуренции

- больше доверия, а не "все договариваются со всеми", - написал он.

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Напомним:

  • 5 июля Кабинет министров Украины освободил Максима Нефедова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.
  • Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что представители "Слуги народа" будут заняты ежедневно с 8:30 до 21:30: их ждут лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов.
  • Одна новоизбранных "слуг народа" Марина Бардина также поделились в Facebook впечатлениями со школы.

Украинская правда
Темы: образованиеСлуга народа
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