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Сербу направили підозру за участь в окупації Криму: РФ називала його "журналістом"

Понеділок, 29 липня 2019, 14:03

Джерело: повідомлення прокуратури Автономної Республіки Крим; джерело УП

Правоохоронці повідомили про підозру в причетності до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" громадянину Сербії, який, ймовірно, сприяв окупації Криму.

Пряма мова: "Під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи "Северный ве", яка входила до складу "Самооборони Севастополя", допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктів газопроводу поблизу м. Севастополь, здійснював так зване патрулювання м. Севастополь".

Деталі: Частина 2 ст. 260 Кримінального кодексу, за якою підозрюють чоловіка, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Слідство веде управління Національної поліції в Криму і Севастополі під керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим.

Прокуратура не називає ім’я підозрюваного. Однак за даними джерела УП у правоохоронних органах, йдеться про Деяна Беріча, якого українська делегація в ОБСЄ називала бойовиком і військовим злочинцем.

Деян Беріч
Деян Беріч

Повідомлення про підозру йому направили за останнім відомим місцем проживання.

Що було раніше: У липні 2019 року делегація України розповіла про те, як сербський снайпер Беріч, що воював на Донбасі на стороні бойовиків, став "журналістом", акредитованим при МЗС РФ.

Український дипломат говорив, що російська делегація наводила цитати "сербського журналіста" Беріча на підтримку своїх тверджень про нібито обстріли українським військовими мирних міст на Донбасі.

Соня Лукашова, УП
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