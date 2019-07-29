Сербу направили подозрение за участие в оккупации Крыма: РФ называла его "журналистом"

Источник: сообщение прокуратуры Крыма; источник УП

Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к незаконному вооруженному формированию "Самооборона Севастополя" гражданину Сербии, который, вероятно, способствовал оккупации Крыма.

Прямая речь: "Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года, гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г. Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование г. Севастополь".

Детали: Часть 2 ст. 260 Уголовного кодекса, по которой подозревают мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следствие ведет управление Национальной полиции в Крыму и Севастополе под руководством прокуратуры Крыма.

Прокуратура не называет имя подозреваемого. Однако по данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о Деяна Бериче, которого украинская делегация в ОБСЕ называла боевиком и военным преступником.

Деян Берич

Сообщение о подозрении ему направили по последнему известному месту жительства.

Что было раньше: В июле 2019 года делегация Украины рассказала о том, как сербский снайпер Берич, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, стал "журналистом", аккредитованным при МИД РФ.

Украинский дипломат говорил, что российская делегация приводила цитаты "сербского журналиста" Берича в поддержку своих утверждений о якобы обстрелах украинским военными мирных городов на Донбассе.