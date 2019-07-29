В ОП розповіли, що допомагає Зеленському "відчути людей"

Заступник голови Офісу глави держави Кирило Тимошенко заявив, що при плануванні робочих поїздок президента Володимира Зеленського по регіонах України виділяється час на прогулянки, аби він міг "відчути людей".

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, формат поїздок був і буде дуже простий, оскільки обираються найбільш болючі питання для міста, регіону.

"Викликаємо всіх, хто до цього причетний. А це, як правило, не тільки місцева влада. Ми беремо два-три питання, іноді одне велике, як це було нещодавно в Миколаєві, на суднобудівному заводі", - розповів Тимошенко.

Він зазначив, що також виділяється вільний час для прогулянок президента.

"Ми принципово йдемо на такі історії. Тільки охорона і я знаємо, де ми зупинимося. Ми зупиняємося, виходимо і йдемо гуляти", - сказав представник офісу глави держави.

Тимошенко додав, що це дає Зеленському можливість "відчути людей".

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