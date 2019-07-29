В ОП рассказали, что помогает Зеленскому "почувствовать людей"

Заместитель председателя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко заявил, что при планировании рабочих поездок президента Владимира Зеленского по регионам Украины выделяется время на прогулки, чтобы он мог "почувствовать людей".

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, формат поездок был и будет очень простой, поскольку выбираются наиболее болезненные вопросы для города, региона.

"Вызываем всех, кто к этому причастен. А это, как правило, не только местные власти. Мы берем два-три вопроса, иногда один большой, как это было недавно в Николаеве, на судостроительном заводе ", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что также выделяется свободное время для прогулок президента.

"Мы принципиально идем на такие истории. Только охрана и я знаем, где мы остановимся. Мы останавливаемся, выходим и идем гулять", - сказал представитель офиса главы государства.

Тимошенко добавил, что это дает Зеленскому возможность "почувствовать людей".

Напомним: