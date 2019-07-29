Бранцю Кремля Карпюку не віддають єдину за рік посилку

Джерело: адвокат Олексій Барановський

Українському політв'язню Миколі Карпюку, якого тримають в російській в'язниці "Володимирський централ", не видають єдину за рік посилку.

Пряма мова щодо посилки: "Мій довіритель надіслав лист, в якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому.

Вага 27 кілограмової посилки, що складається в основному з кави, сигарет і чорного шоколаду була узгоджена з чиновниками УФСІН".

Щодо газет: "Уже місяць він знову не отримує газети за передплатою, в тому числі "Нову газету". З цього приводу я звернувся до ради з прав людини при президенті РФ - до Андрія Бабушкіного".

фото Олексій Барановський

Щодо радіо: "Він скаржиться на радіо "Дичь-FM", репертуар якого викликає у нього суїцидальні думки. Помножте це все на невидачу газет, відмову в отриманні посилки і зрозумієте, що психологічний стан мого підзахисного зараз далеко не найкращий".

Деталі: Формальним приводом відмови в Росії назвали завелику вагу посилки, проте торік в правила внутрішнього розпорядку виправних установ РФ був внесений ряд змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Раніше діяв ліміт в 20 кг, але він був знятий.

Микола Карпюк ФОТО ОЛЕКСІЙ БАРАНОВСЬКИЙ

Карпюк може отримати лише одну посилку в рік. Барановський уже подав скаргу в УФСІН Володимирської області та прокуратуру через інцидент.

Адвокат також звернувся з проханням до начальника "Володимирського центру" змінити радіостанцію, яку змушені прослуховувати в денний час в’язні Т-2.

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