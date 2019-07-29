Бранцю Кремля Карпюку не віддають єдину за рік посилку

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Понеділок, 29 липня 2019, 14:49

Джерело: адвокат Олексій Барановський

Українському політв'язню Миколі Карпюку, якого тримають в російській в'язниці "Володимирський централ", не видають єдину за рік посилку.

Пряма мова щодо посилки: "Мій довіритель надіслав лист, в якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому.

Вага 27 кілограмової посилки, що складається в основному з кави, сигарет і чорного шоколаду була узгоджена з чиновниками УФСІН".

Щодо газет: "Уже місяць він знову не отримує газети за передплатою, в тому числі "Нову газету". З цього приводу я звернувся до ради з прав людини при президенті РФ - до Андрія Бабушкіного".

 
фото Олексій Барановський

Щодо радіо: "Він скаржиться на радіо "Дичь-FM", репертуар якого викликає у нього суїцидальні думки. Помножте це все на невидачу газет, відмову в отриманні посилки і зрозумієте, що психологічний стан мого підзахисного зараз далеко не найкращий".

Деталі: Формальним приводом відмови в Росії назвали завелику вагу посилки, проте торік в правила внутрішнього розпорядку виправних установ РФ був внесений ряд змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Раніше діяв ліміт в 20 кг, але він був знятий.

 
Микола Карпюк
ФОТО ОЛЕКСІЙ БАРАНОВСЬКИЙ

Карпюк може отримати лише одну посилку в рік. Барановський уже подав скаргу в УФСІН Володимирської області та прокуратуру через інцидент.

Адвокат також звернувся з проханням до начальника "Володимирського центру" змінити радіостанцію, яку змушені прослуховувати в денний час в’язні Т-2.

Історія питання:

  • Громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.
  • У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.
  • Клих відбуває термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.
  • У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.

Українська правда

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Теми: політв'язні Росія


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