Бранцю Кремля Карпюку не віддають єдину за рік посилку
Джерело: адвокат Олексій Барановський
Українському політв'язню Миколі Карпюку, якого тримають в російській в'язниці "Володимирський централ", не видають єдину за рік посилку.
Пряма мова щодо посилки: "Мій довіритель надіслав лист, в якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому.
Вага 27 кілограмової посилки, що складається в основному з кави, сигарет і чорного шоколаду була узгоджена з чиновниками УФСІН".
Щодо газет: "Уже місяць він знову не отримує газети за передплатою, в тому числі "Нову газету". З цього приводу я звернувся до ради з прав людини при президенті РФ - до Андрія Бабушкіного".
Щодо радіо: "Він скаржиться на радіо "Дичь-FM", репертуар якого викликає у нього суїцидальні думки. Помножте це все на невидачу газет, відмову в отриманні посилки і зрозумієте, що психологічний стан мого підзахисного зараз далеко не найкращий".
Деталі: Формальним приводом відмови в Росії назвали завелику вагу посилки, проте торік в правила внутрішнього розпорядку виправних установ РФ був внесений ряд змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Раніше діяв ліміт в 20 кг, але він був знятий.
Карпюк може отримати лише одну посилку в рік. Барановський уже подав скаргу в УФСІН Володимирської області та прокуратуру через інцидент.
Адвокат також звернувся з проханням до начальника "Володимирського центру" змінити радіостанцію, яку змушені прослуховувати в денний час в’язні Т-2.
Історія питання:
- Громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.
- У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.
- Клих відбуває термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.
- У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua