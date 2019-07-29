Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бранцю Кремля Карпюку не віддають єдину за рік посилку

Понеділок, 29 липня 2019, 14:49

Джерело: адвокат Олексій Барановський

Українському політв'язню Миколі Карпюку, якого тримають в російській в'язниці "Володимирський централ", не видають єдину за рік посилку.

Пряма мова щодо посилки: "Мій довіритель надіслав лист, в якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому.

Вага 27 кілограмової посилки, що складається в основному з кави, сигарет і чорного шоколаду була узгоджена з чиновниками УФСІН".

Щодо газет: "Уже місяць він знову не отримує газети за передплатою, в тому числі "Нову газету". З цього приводу я звернувся до ради з прав людини при президенті РФ - до Андрія Бабушкіного".

 
фото Олексій Барановський

Щодо радіо: "Він скаржиться на радіо "Дичь-FM", репертуар якого викликає у нього суїцидальні думки. Помножте це все на невидачу газет, відмову в отриманні посилки і зрозумієте, що психологічний стан мого підзахисного зараз далеко не найкращий".

Деталі: Формальним приводом відмови в Росії назвали завелику вагу посилки, проте торік в правила внутрішнього розпорядку виправних установ РФ був внесений ряд змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Раніше діяв ліміт в 20 кг, але він був знятий.

 
Микола Карпюк
ФОТО ОЛЕКСІЙ БАРАНОВСЬКИЙ

Карпюк може отримати лише одну посилку в рік. Барановський уже подав скаргу в УФСІН Володимирської області та прокуратуру через інцидент.

Адвокат також звернувся з проханням до начальника "Володимирського центру" змінити радіостанцію, яку змушені прослуховувати в денний час в’язні Т-2.

Історія питання:

  • Громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.
  • У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.
  • Клих відбуває термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.
  • У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.

Українська правда
Теми: політв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: