Пленнику Кремля Карпюку не отдают единственную за год посылку
Источник: адвокат Алексей Барановский
Украинскому политзаключенному Николаю Карпюку, которого держат в российской тюрьме "Владимирский централ", не выдают единственную в год посылку.
Прямая речь относительно посылки: "Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад.
Вес 27 килограммовой посылки, состоящей в основном из кофе, сигарет и черного шоколада был согласован с чиновниками УФСИН".
Относительно газет: "Уже месяц он снова не получает газеты по подписке, в том числе "Новую газету". По этому поводу я обратился в совет по правам человека при президенте РФ – к Андрею Бабушкину".
Относительно радио: "Он жалуется на радио "Дичь-FM", репертуар которого вызывает у него суицидальные мысли. Помножьте это все на невыдачу газет, отказ в получении посылки и поймете, что психологическое состояние моего подзащитного сейчас далеко не лучшее".
Детали: Формальным поводом в России назвали перевес, однако - это спорный вопрос. Ведь в прошлом году в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, одно из которых касалось предельного веса поступивших для заключенных посылок. Ранее действовавший лимит в 20 кг был снят.
Карпюку положена лишь одна посылка в год. Барановский подал жалобу в УФСИН Владимирской области и прокуратуру.
Адвокат уже обратился с просьбой к начальнику "Владимирского центра" изменить радиостанцию, которую вынуждены прослушивать в дневное время заключенные Т-2.
История вопроса:
- Граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е.
- В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали.
- Клих отбывает срок в Челябинской области, Карпюк – во Владимирской области РФ.
- В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.