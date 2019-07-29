Пленнику Кремля Карпюку не отдают единственную за год посылку

Источник: адвокат Алексей Барановский

Украинскому политзаключенному Николаю Карпюку, которого держат в российской тюрьме "Владимирский централ", не выдают единственную в год посылку.

Прямая речь относительно посылки: "Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад.

Вес 27 килограммовой посылки, состоящей в основном из кофе, сигарет и черного шоколада был согласован с чиновниками УФСИН".

Относительно газет: "Уже месяц он снова не получает газеты по подписке, в том числе "Новую газету". По этому поводу я обратился в совет по правам человека при президенте РФ – к Андрею Бабушкину".

фото Алексей Барановский

Относительно радио: "Он жалуется на радио "Дичь-FM", репертуар которого вызывает у него суицидальные мысли. Помножьте это все на невыдачу газет, отказ в получении посылки и поймете, что психологическое состояние моего подзащитного сейчас далеко не лучшее".

Детали: Формальным поводом в России назвали перевес, однако - это спорный вопрос. Ведь в прошлом году в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, одно из которых касалось предельного веса поступивших для заключенных посылок. Ранее действовавший лимит в 20 кг был снят.

Николай Карпюк фото Алексей Барановский

Карпюку положена лишь одна посылка в год. Барановский подал жалобу в УФСИН Владимирской области и прокуратуру.

Адвокат уже обратился с просьбой к начальнику "Владимирского центра" изменить радиостанцию, которую вынуждены прослушивать в дневное время заключенные Т-2.

История вопроса: