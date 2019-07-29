Пленнику Кремля Карпюку не отдают единственную за год посылку

731 просмотр
Понедельник, 29 июля 2019, 14:49

Источник: адвокат Алексей Барановский

Украинскому политзаключенному Николаю Карпюку, которого держат в российской тюрьме "Владимирский централ", не выдают единственную в год посылку.

Прямая речь относительно посылки: "Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад.

Вес 27 килограммовой посылки, состоящей в основном из кофе, сигарет и черного шоколада был согласован с чиновниками УФСИН".

Относительно газет: "Уже месяц он снова не получает газеты по подписке, в том числе "Новую газету". По этому поводу я обратился в совет по правам человека при президенте РФ – к Андрею Бабушкину".

 
фото Алексей Барановский

Относительно радио: "Он жалуется на радио "Дичь-FM", репертуар которого вызывает у него суицидальные мысли. Помножьте это все на невыдачу газет, отказ в получении посылки и поймете, что психологическое состояние моего подзащитного сейчас далеко не лучшее".

Детали: Формальным поводом в России назвали перевес, однако - это спорный вопрос. Ведь в прошлом году в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был внесен ряд изменений, одно из которых касалось предельного веса поступивших для заключенных посылок. Ранее действовавший лимит в 20 кг был снят.

 
Николай Карпюк
фото Алексей Барановский

Карпюку положена лишь одна посылка в год. Барановский подал жалобу в УФСИН Владимирской области и прокуратуру.

Адвокат уже обратился с просьбой к начальнику "Владимирского центра" изменить радиостанцию, которую вынуждены прослушивать в дневное время заключенные Т-2.

История вопроса:

  • Граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е.
  • В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали.
  • Клих отбывает срок в Челябинской области, Карпюк – во Владимирской области РФ.
  • В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД отреагировал на решение РФ в деле Гриба 23 июля 2019, 19:52
Балух надеется на обмен - адвокат 20 июля 2019, 05:01
Европарламент требует от РФ освободить моряков и других украинских политзаключенных 18 июля 2019, 14:00
Все новости
Главные новости
У Зеленского говорят, что диктатуры в Раде не будет, но есть условия
Скандал с КОРДом: руководителя полиции Днепропетровской области уволили
Зеленский назначил своим советником экс-медийщика Пинчука
"Коалиция" есть, она заберет все министерские кресла – представитель президента в Кабмине
Все новости
Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

здоровье

6 советов, чтобы поощрить ребенка к здоровому питанию

Образование

Почему детсад лучше воспитания дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів