У Зеленського хочуть створити велике гуманітарне міністерство

Джерело: інтерв’ю заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Інтерфакс-Україні.

У сформованому після парламентських виборів новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

Пряма мова: "Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія – йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді та спорту, інформаційної політики".

"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати лише верхній кубик. Гуманітарна політика – це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства".

Історія питання:

Президент Володимир Зеленський підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту.