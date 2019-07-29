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У Зеленського хочуть створити велике гуманітарне міністерство

Понеділок, 29 липня 2019, 16:48
У Зеленського хочуть створити велике гуманітарне міністерство

Джерело: інтерв’ю заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Інтерфакс-Україні.  

У сформованому після парламентських виборів новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

Пряма мова: "Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія – йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді та спорту, інформаційної політики".

"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати лише верхній кубик. Гуманітарна політика – це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства".

Історія питання:

Президент Володимир Зеленський підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту.

Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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