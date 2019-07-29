У Зеленского хотят создать большое гуманитарное министерство

Источник: интервью заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко Интерфакс-Украина.

В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики.

Прямая речь: "Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия – речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства".

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