Мін’юст: реєстр корупціонерів веде НАЗК

Джерело: сайт Міністерства юстиції

Міністерство юстиції перестало оновлювати реєстр корупціонерів, бо з лютого 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції веде і оновлює цей реєстр.

Пряма мова: "Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться НАЗК."

Деталі: До початку ведення НАЗК реєстру корупціонерів на Мін’юст було покладено повноваження вести даний реєстр.

У зв’язку з припиненням ведення міністерством даного реєстру, Мін'юст радить звертатися по довідки щодо вчинення корупційних злочинів до НАЗК.

Що було раніше: Opendatabot повідомив, що Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються.

Реєстр НАЗК, на відміну від мін’юстівського, закритий, тому дані нацагентства неможливо обробити автоматично.

У платформі побоювалися, що недоступність реєстру потенційно відкриє можливість для майже 24 тис. корупціонерів повернутися на держслужбу.

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