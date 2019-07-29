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В Україні закрили реєстр корупціонерів – Opendatabot

Понеділок, 29 липня 2019, 12:52

Джерело: Opendatabot

Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються в Opendatabot. 

Пряма мова: "Починаючи з 14 серпня 2018-го року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року.

Згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисяч корупціонерів.

Національне агентство з протидії корупції зараз взялося створювати сайт з реєстром корупціонерів, проте цей реєстр не є відкритим — ці дані неможливо обробити автоматично.

У НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою."

Деталі: Таким чином, майже 24 тисячі корупціонерів потенційно зможуть повернутися на держслужбу.

Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати держпосади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади.

Історія питання: 

  • 6 лютого 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Українська правда
Теми: корупціядержслужба
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