В Україні закрили реєстр корупціонерів – Opendatabot

6714 переглядів
Понеділок, 29 липня 2019, 12:52

Джерело: Opendatabot

Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються в Opendatabot. 

Пряма мова: "Починаючи з 14 серпня 2018-го року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року.

Згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисяч корупціонерів.

Національне агентство з протидії корупції зараз взялося створювати сайт з реєстром корупціонерів, проте цей реєстр не є відкритим — ці дані неможливо обробити автоматично.

У НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою."

Деталі: Таким чином, майже 24 тисячі корупціонерів потенційно зможуть повернутися на держслужбу.

Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати держпосади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади.

Історія питання: 

  • 6 лютого 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: корупція держслужба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт 26 липня 2019, 23:00
Зеленський сказав, коли почнуться обіцяні "посадки" корупціонерів 21 липня 2019, 21:03
У Дарницькій РДА викрили корупційну схему 20 липня 2019, 16:36
Усі новини
Головні новини
Скандал з КОРДом: керівника поліції Дніпропетровщини звільнили
Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука
"Коаліція" є, вона забере всі міністерські крісла – представник президента в Кабміні
Посол у США мав поради для Зеленського, але зустріч із Трампом готує ОПУ
Усі новини
Лайфхаки

Як полюбити понеділки: 5 дієвих порад

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як

здоров'я

Боятись сонця – шлях до депресії та хвороб