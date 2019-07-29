Вбивство "Сармата": двоє суддів взяли самовідвід
Джерело: "Радіо Свобода"
Двоє суддів з колегії Бердянського міськрайонного суду, що мала розглядати справу щодо вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" оголосили про самовідвід.
Пряма мова: "Про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська, яка пояснила своє рішення знайомством членів родини з дружиною загиблого. Чоловік Дубровської надавав їй послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка.
Інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї перебуває на розгляді позов до загиблого Віталія Олешка, розгляд якого після вбивства "Сармата" було продовжено для його реабілітації за заявою дружини".
Деталі: Заяви суддів було оголошено на початку судового засідання 29 липня.
У розгляді справи зробили перерву для визначення нового складу колегії суддів замість тих, що взяли самовідвід.
Історія питання:
- Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.
- Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.
- Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.
- У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.
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