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Вбивство "Сармата": двоє суддів взяли самовідвід

Понеділок, 29 липня 2019, 18:08

Джерело: "Радіо Свобода"

Двоє суддів з колегії Бердянського міськрайонного суду, що мала розглядати справу щодо вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" оголосили про самовідвід.

Пряма мова: "Про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська, яка пояснила своє рішення знайомством членів родини з дружиною загиблого. Чоловік Дубровської надавав їй послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка.

Інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї перебуває на розгляді позов до загиблого Віталія Олешка, розгляд якого після вбивства "Сармата" було продовжено для його реабілітації за заявою дружини".

Деталі: Заяви суддів було оголошено на початку судового засідання 29 липня.

У розгляді справи зробили перерву для визначення нового складу колегії суддів замість тих, що взяли самовідвід.

Історія питання:

  • Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.
  • Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.
  • Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.
  • У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Теми: вбивствосуд
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