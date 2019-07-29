Вбивство "Сармата": двоє суддів взяли самовідвід

Джерело: "Радіо Свобода"

Двоє суддів з колегії Бердянського міськрайонного суду, що мала розглядати справу щодо вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" оголосили про самовідвід.

Пряма мова: "Про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська, яка пояснила своє рішення знайомством членів родини з дружиною загиблого. Чоловік Дубровської надавав їй послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка.

Інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї перебуває на розгляді позов до загиблого Віталія Олешка, розгляд якого після вбивства "Сармата" було продовжено для його реабілітації за заявою дружини".

Деталі: Заяви суддів було оголошено на початку судового засідання 29 липня.

У розгляді справи зробили перерву для визначення нового складу колегії суддів замість тих, що взяли самовідвід.

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