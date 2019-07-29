Убийство "Сармата": двое судей взяли самоотвод

Источник: "Радио Свобода"

Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые рассматривали дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", объявили о самоотводе.

Прямая речь: "О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности, муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко.

Другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства "Сармата" было продлено для его реабилитации по заявлению жены".

Детали: Заявления судей были объявлены в начале судебного заседания 29 июля.

В рассмотрении дела сделали перерыв для определения нового состава коллегии судей взамен тех, которые взяли самоотвод.

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