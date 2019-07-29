Убийство "Сармата": двое судей взяли самоотвод
Источник: "Радио Свобода"
Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые рассматривали дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", объявили о самоотводе.
Прямая речь: "О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности, муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко.
Другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства "Сармата" было продлено для его реабилитации по заявлению жены".
Детали: Заявления судей были объявлены в начале судебного заседания 29 июля.
В рассмотрении дела сделали перерыв для определения нового состава коллегии судей взамен тех, которые взяли самоотвод.
История вопроса:
- Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
- Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.
- Весной 2019 года дело "Сармата" объединили еще с одним – разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года.
- В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемого организатора убийства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.