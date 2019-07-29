Убийство "Сармата": двое судей взяли самоотвод

5420 просмотров
Понедельник, 29 июля 2019, 18:08

Источник: "Радио Свобода"

Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые рассматривали дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", объявили о самоотводе.

Прямая речь: "О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности, муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко.

Другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства "Сармата" было продлено для его реабилитации по заявлению жены".

Детали: Заявления судей были объявлены в начале судебного заседания 29 июля.

В рассмотрении дела сделали перерыв для определения нового состава коллегии судей взамен тех, которые взяли самоотвод.

История вопроса:

  • Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
  • Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.
  • Весной 2019 года дело "Сармата" объединили еще с одним – разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года.
  • В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемого организатора убийства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: убийство суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ЮАР убили украинского туриста – СМИ 29 июля 2019, 15:12
Отец Гандзюк о встрече с Зеленским: Она была обнадеживающей 29 июля 2019, 13:15
Убийство Гандзюк: "больной" фигурант дела поехал на футбол в Одессу 29 июля 2019, 11:40
Все новости
Главные новости
В Зеленского планируют запустить международный русскоязычный канал
У Зеленского хотят создать большое гуманитарное министерство
В ЮАР убили украинского туриста – СМИ
У Зеленского говорят, что диктатуры в Раде не будет, но есть условия
Все новости
здоровье

Какие лекарства в больнице выдавать бесплатно. Поясняет МОЗ

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів