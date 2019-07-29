У Зеленського планують запустити міжнародний російськомовний канал

Офіс президента планує запустити міжнародний російськомовний канал і дещо змінити підхід до Суспільного телебачення.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко в інтерв’ю Інтерфакс-України.

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив Тимошенко, додавши, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.

За його словами держава буде підтримувати Суспільне телебачення, але воно має виходити на певні показники ефективності у своїй роботі.

"Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом Суспільного, з донорами, котрі йому допомагали. Ми гарантуватимемо суспільному мовленню фінансування, яке забезпечуватиме Кабмін. Але в них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) - ми це розуміємо за фідбеками донорів", - сказав Тимошенко.

Він також сказав, що Суспільному треба позбутися багатьох непотрібних будівель і зменшити штат.

"Наразі на суспільному мовленні працює 4,5 тис. осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисячі, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик "ProZorro. Продажі", - розповів він.